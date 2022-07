Sony espande il merchandising PlayStation: annunciata l'alleanza con Spin Master

Sony Interactive Entertainment si allea con Spin Master per produrre nuove linee di giocattoli e tanto merchandising sui personaggi, sulle ambientazioni e sui temi trattati dalle esclusive PlayStation più amate dalla community.

L'azienda canadese del fenomeno globale di Paw Patrol stringe così un importante accordo con SIE per produrre e distribuire in tutto il mondo action figure, collezionabili, playset, peluche, giochi di ruolo da tavolo, veicoli-giocattolo, macchinine radiocomandate, giocattoli per bambini e puzzle ambientati negli universi virtuali delle esclusive first party dei PlayStation Studios.

In virtù di questo accordo, Spin Master sta già pensando a quali IP dedicare i suoi primi giocattoli e oggetti collezionabili a tema PlayStation: stando a quanto specificato dai giornalisti di VentureBeat, il merchandising dovrebbe coinvolgere le serie di God of War, Horizon, The Last of Us e Uncharted.

Il CCO di Spin Master, Chris Beardall, celebra questa importante alleanza dichiarando come "sia la divisione PlayStation di SIE che noi di Spin Master perseguiamo il medesimo obiettivo, ovvero quello di ispirar e intrattenere i consumatori attraverso la costante ricerca di idee innovative. Insieme a Sony daremo vita a una nuova narrazione interattiva che coinvolgerà in un modo completamente nuovo gli appassionati delle IP PlayStation, contribuendo ad ampliarne ulteriormente la community con prodotti che reinventeranno e uniranno il gioco digitale a quello fisico".

Per farvi un'idea della visione dall'azienda canadese sui giocattoli e il merchandising a tema videoludico, qui trovate le statuette Spin Master di League of Legends.