Sony: un nuovo evento PlayStation nella prima settimana di giugno, secondo Jeff Grubb

Nel corso delle ultime ore si stanno intensificando le voci che vogliono imminente l'annuncio di un nuovo evento PlayStation. Dopo l'intervento dell'insider Foxy, si è aggiunto alla discussione il solito Jeff Grubb durante uno dei suoi podcast.

Durante una delle sue tante live a tema videoludico, il noto insider Jeff Grubb ha parlato di un nuovo evento PlayStation che Sony avrebbe intenzione di presentare nel corso della prima settimana di giugno. Sfortunatamente non sono stati condivisi dettagli più specifici, e non è nemmeno chiaro se il colosso nipponico punterà su un nuovo appuntamento con State of Play o se invece intenda allestire uno spettacolo più grande, in stile PlayStation Showcase.

"Ho sentito da più fonti che Sony terrà effettivamente uno show durante la prima settimana di giugno. Non posso confermarlo, l'ho sentito dire da molte persone diverse, però potrebbe trattarsi di un semplice pettegolezzo", è quanto ha avuto da dire Grubb. La sensazione è qualcosa si stia muovendo, tuttavia è lo stesso insider ad invitare alla cautela nell'attesa che sia la compagnia di Jim Ryan a svelare ufficialmente i suoi prossimi piani.

Nel frattempo è stato diffuso un leak del nuovo Silent Hill, progetto in cui Sony sarebbe coinvolta stando alle insistenti indiscrezioni di Dusk Golem ed altri insider videoludici.