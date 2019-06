Sony festeggia i 20 anni di Ape Escape con un video!

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato un video celebrativo per festeggiare il ventesimo compleanno della serie Ape Escape, nata nel 1999 su PlayStation e sin da subito capace di riscuotere un notevole successo di pubblico e critica.

Dal 1999 al 2010 sono stati pubblicati ben 14 giochi della serie (alcuni rimasti confinati al solo giappone), tra episodi principali, sequel, spin-off, remake e raccolte, tra cui:

Ape Escape (PS1, 1999)

Ape Escape 2001 (PS2, 2001)

Ape Escape 2 (PS2, 2002)

Ape Escape Pumped & Primed (PS2, 2004)

Eyetoy Monkey Mania (PS2, 2004)

Ape Escape Academy (PSP, 2004)

Ape Escape On the Loose (PSP, 2005)

Ape Escape 3 (PS2, 2005)

Ape Escape Academy 2 (PSP, 2005)

Ape Escape Million Monkeys (PS2, 2006)

Ape Escape Pipo Saru Racer (PSP, 2006)

Ape Escape Saru Saru Daisakusen (PSP, 2007)

Ape Quest (PSP, 2009)

Ape Escape Move (PS3, 2010)

La divisione giapponese di Sony ha anche pubblicato un tema gratis per PS4, disponibile da oggi e fino al 6 agosto, inoltre dal 19 luglio al primo agosto la stazione di Tokyo Ichibangai ospiterà un Pop-Up Shop dedicato proprio alla serie Ape Escape, con gadget e merchandising in edizione limitata.

Al momento, tutto tace sui profili occidentali di Sony e l'anniversario è stato messo in evidenza solamente da Sony Interactive Entertainment Japan Asia, restiamo in attesa di eventuali celebrazioni anche per Europa e Nord America. Nelle scorse ore è stato aperto il profilo Twitter di Ape Escape, chissà che questo non possa essere il momento giusto per annunciare un nuovo gioco...