Sony festeggia i 25 anni di PlayStation, in programma una serie di celebrazioni

Il 3 dicembre 1994 la prima PlayStation usciva in Giappone, la console Sony festeggia oggi il suo venticinquesimo compleanno. Nella giornata di ieri Jim Ryan ha pubblicato un messaggio in onore di questa occasione ma le celebrazioni andranno avanti anche nei prossimi giorni.

"Join us all week at PS Blog and on our social channels for a series of celebrations" è quanto si legge sul PlayStation Blog USA, che sembra avere in programma una serie di post (e probabilmente video) celebrativi per festeggiare questa importante ricorrenza. Una settimana all'insegna di PlayStation con l'obiettivo di rendere onore ad una delle console più importanti della storia dei videogiochi, capace di cambiare e plasmare la cultura pop mondiale.

Ne sapremo certamente di più nelle prossime ore e nei prossimi giorni, quest'oggi Sony terrà i PlayStation Awards 2019 in Giappone, evento nato per premiare i giochi più venduti dell'anno, chissà che non possano arrivare annunci a sorpresa da questo show.

La prima PlayStation è uscita il 3 dicembre del 1994 in Giappone (stessa data di uscita di PlayStation Classic, non a caso) per poi arrivare nell'autunno 1995 anche in Europa e Nord America, riscuotendo un notevole successo e dominando la seconda metà degli anni 90 superando le performance commerciali dei rivali SEGA Saturn e Nintendo 64. Auguri, PlayStation!