Sony festeggia l'esordio di Sekiro Shadows Die Twice con un Tema Gratuito per PS4

Attesissimo dalla Community Videoludica, Sekiro: Shadows Die Twice è finalmente disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC. Su quest'ultima piattaforma, il Gioco pare già un successo, tanto da aggiudicarsi il terzo miglior lancio di un gioco giapponese su Steam.

Per celebrare l'inizio delle vostre pericolose avventure videoludiche nei panni di The Wolf, Sony ha deciso di rendere disponibile per gli Utenti attivi sulla propria console ammiraglia un piccolo ma gradito omaggio. Accedendo al Playstation Store, videogiocatori e videogiocatrici potranno infatti scaricare gratuitamente un nuovo tema dinamico interamente dedicato alla nuova creazione di Casa From Software, denominato "Sekiro: Shadows Die Twice - Tema Dinamico dell'Uscita": approfittatene!

Per i Lettori che ancora non hanno iniziato il proprio viaggio attraverso le terre di Ashina, ricordiamo che, in attesa della Recensione, sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale interamente dedicato al Gioco, all'interno del quale il nostro Francesco Fossetti analizza difficoltà e longevità di Sekiro. Ai valorosi Shinobi che invece hanno già impugnato la spada e sfidato a colpi di lama i primi avversari, segnaliamo che alcuni preziosi consigli sono stati raccolti dal nostro Gabriele Ferrara all'interno di un'utile Guida al combattimento in Sekiro, grazie alla quale potrete affinare ulteriormente le vostre strategie di combattimento.