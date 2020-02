Sony festeggia San Valentino: i giocatori sfidati ad immortalare l'amore in-game!

Dopo aver pubblicato un nuovo spot TV per PlayStation 4 che vede la console alimentata da una server farm di cuori, il team di Sony ha sfidato i videogiocatori ad immortalare l'amore nei propri scatti in-game.

Con l'ultima edizione del periodico contest di fotografia videoludica "Share of the Week", gli utenti attivi su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro sono infatti stati chiamati a celebrare la giornata di San Valentino attraverso le proprie istantanee. Come da tradizione, i giocatori più creativi si sono sbizzarriti nell'offrire la propria interpretazione dell'amore, immortalando il sentimento all'interno di una vasta selezione di videogiochi.

Tra questi ultimi possiamo ad esempio citare Batman: Arkham Night, con uno scatto dedicato a Batman/Bruce Wayne e Catwoman/Selina Kyle. Presenti all'appello anche Horizon: Zero Dawn, con un ritratto di Aloy e Varl, e Red Dead Redemption 2. Anche i personaggi di Final Fantasy XIV, le bizzarre creature di Concrete Genie hanno voluto offrire il proprio contributo, affiancate persino dal piccolo BB di Death Stranding! In calce a questa news, potete visionare gli scatti vincitori.



In chiusura, visto che ci troviamo ancora in pieno weekend di San Valentino, vi segnaliamo che il nostro Antonio Izzo ha stilato una lista di videogiochi da condividere con la dolce metà: buona lettura!