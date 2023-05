Sony festeggia lo Scudetto del Napoli: e Luciano Spalletti diventa Kratos

Dopo i festeggiamenti allo stadio San Siro per il lancio di God of War: Ragnarok, l'universo di casa PlayStation torna a intrecciarsi con quello del calcio italiano.

Con il Napoli ormai divenuto detentore ufficiale dello Scudetto per la stagione calcistica 2022-2023, il mondo del gaming di casa Sony ha infatti deciso di celebrare l'evento. Dai canali social di PlayStation Italia, in particolare, è stato pubblicato un simpatico messaggio, che potete visionare direttamente in calce a questa news.

Nel cinguettio, la divisione nostrana di PlayStation ha inserito una breve gif animata che vede Kratos impegnato in una festosa celebrazione. La peculiare raffigurazione del Fantasma di Sparta è associata nel Tweet all'attuale stato d'animo di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli. Con la dicitura "Una diapositiva di Luciano Spalletti oggi", il Tweet riporta l'hashtag #napolicampioneditalia, con tanto di tag all'account Twitter ufficiale della società sportiva partenopea.



Una trovata divertente, che vede ancora una volta il team di PlayStation Italia attento agli eventi di grande richiamo delle penisola. Nel mese di febbraio, lo ricordiamo, l'account Twitter di Sony aveva in effetti commentato in maniera ironica anche l'esibizione di Blanco al Festival di Sanremo 2023, conclusasi - come noto - con la distruzione della scenografia dello spettacolo da parte del cantante.