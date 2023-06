Sony e Garofalo insieme per la pasta PlayStation: eccola in video

Arriva come un fulmine a ciel sereno il divertente trailer che annuncia la collaborazione tra Pasta Garofalo e Sony PlayStation Italia, grazie alla quale è stato creato un inedito formato di pasta.

L'annuncio è stato fatto con un divertente trailer in cui un gruppo di videogiocatori interrompe una partita di fronte alla TV per andare a cucinare un piatto di pasta al sugo con tanto di quick time event e trofei. Il risultato è un'invitante pietanza con tutti i simboli PlayStation.

Questa insolita unione ha infatti permesso all'azienda produttrice di pasta alimentare secca fondata nel 1789 a Gragnano (Campania) di realizzare il formato che prende il nome di Play Your Pasta. Le esclusive confezioni contengono i quattro simboli iconici dei controller Sony (Quadrato, Cerchio, X e Triangolo) pronti per essere cucinati e mangiati. Dando un'occhiata alla confezione, possiamo notare che servono 12 minuti per la cottura di questo formato e che ogni pacco ne contiene 500 grammi.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio della pasta, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il codice per ottenere il pacchetto di avatar gratis per PlayStation 4 e PlayStation 5, realizzato da Sony per celebrare il primo anno del nuovo PS Plus.

