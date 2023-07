Sony: per i giocatori Playstation forse arriva il supporto in tempo reale

Sembra proprio che Sony Interactive Entertainment abbia compilato una licenza il cui obiettivo sarebbe quello di migliorare l'esperienza dei propri utenti inserendo un servizio di assistenza in tempo reale per i giocatori Playstation.

Playstation 5 presenta già una funzionalità di questo tipo, che prende il nome di Game Help. Tuttavia, questa non è supportata per ogni singolo titolo del catalogo Sony. Nella licenza si legge che Sony sta ricercando nuovi metodi per mettere in contatto gli esperti i giocatori per uno scambio di consigli.

Nello specifico, si legge: "Con una maggiore potenza di elaborazione, i videogiochi stanno diventando più complessi ed espansi. Tuttavia, con la crescente complessità, gli utenti potrebbero trovare sempre più difficile navigare e/o completare il videogioco. Un primo esperto viene assegnato al primo giocatore per ottenere assistenza. Viene generata una sessione di comunicazione tra un dispositivo del primo esperto ed un dispositivo del primo giocatore per consentire al primo esperto di prestare assistenza al primo giocatore."

Naturalmente, com'è prassi in questi casi, è importante non formalizzarsi ancora. La presenza del deposito di un brevetto o di una licenza da parte non implica che il servizio, o l'idea, diventeranno di immediata fruizione per il pubblico. Ciò nonostante, resta una possibilità interessante.

