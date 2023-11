Sony: i giochi PlayStation Studios vendono meno, in calo le vendite fisiche su PS4 e PS5

Tramite l'ultimo report finanziario di Sony abbiamo scoperto che PS5 ha piazzato 46.6 milioni di console e che Marvel's Spider-Man 2 ha già piazzato cinque milioni di copie, interessanti però anche i dati delle vendite software relativi al Q2 dell'anno fiscale, ovvero al periodo che va dal primo luglio al 31 settembre 2023.

Nel trimestre in questione sono stati distribuiti 67.6 milioni di videogiochi per entrambe le console Sony, un dato questo in aumento di 5.1 milioni rispetto all'estate del 2022. Del totale giochi venduti nel trimestre, 4.7 milioni sono giochi first party pubblicati da Sony, dato in calo di 1.9 milioni rispetto al periodo luglio/settembre 2022.

Nel complesso quindi le vendite software aumentano su base annua mentre quelle dei first party PlayStation calano, c'è da dire però che sul dato pesa l'assenza di nuovi giochi pubblicati da Sony nel periodo estivo. Da segnalare inoltre che il 67% dei giochi sono stati venduti in formato digitale, dato in aumento del 4% anno su anno, a ulteriore testimonianza di come la vendita dei giochi fisici sia in calo anche sulle console PlayStation, storicamente da sempre legate a doppio filo al mercato retail.

PlayStation 5 continua a vendere sempre di più, Sony dovrà però lavorare sul fronte software per aumentare le vendite dei propri blockbuster. A questo proposito, Sony ha rimandato 6 GaaS a tempo indeterminato, i giochi in questione hanno bisogno di più tempo per raggiungere gli standard qualitativi prefissati.