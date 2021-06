Giochi PlayStation Studios in arrivo su PC: parla Hermen Hulst

Nell'ultimo anno abbiamo assistito al debutto di esclusive Sony nell'enorme ecosistema del mondo PC. Horizon Zero Dawn è stata il primo first party PS4 a sbarcare su Steam e nelle scorse settimane anche Days Gone ha seguito le sue orme. Cosa significa questo per il futuro videoludico di Sony?

Ad approfondire la questione è stato, il capo di PlayStation Studios, Hermen Hulst, durante un'intervista disponibile sul PlayStation Blog, dove evidenzia l'interesse verso il PC Gaming ma anche come PlayStation 5 e PS4 restano il focus principale degli sforzi di Sony in ambito videoludico: "Siamo ancora agli inizi nella nostra pianificazione su PC, e Horizon Zero Dawn è stato di grande successo. Credo che ciò mostri quanto sia grande l'appetito dei giocatori esterni all'ecosistema PlayStation di vivere il fantastico portfolio di giochi che i fan PlayStation si sono goduti per anni", dice Hulst, sottolineando però che PS5 e PS4 "resteranno il miglior posto dove giocare i nostri titoli PlayStation Studios al lancio". Il boss di PlayStation Studios tuttavia aggiunge che "diamo valore ai giocatori PC, e continueremo a cercare il giusto momento per lanciare ogni gioco. Bend Studio ha appena rilasciato la versione PC di Days Gone lo scorso 18 maggio, dunque circa due anni dopo l'uscita su PS4".

Hulst si augura che in questo modo e con i giusti tempi sempre più giocatori possano vivere le storie, i personaggi e i mondi che Sony ha creato. Le console sono tuttavia la priorità assoluta e i PlayStation Studios mirano a costruire line-up sempre più forti in futuro. Ricordiamo a tal proposito che God of War 2 e Gran Turismo 7 usciranno sia su PS5 che su PS4, e che Sony Bend è al lavoro su una nuova IP open world scollegata da Days Gone. Il futuro prossimo appare quindi già ben delineato in attesa di ulteriori sorprese.