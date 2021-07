Sony: i giochi PS5 e PS4 torneranno ad un grande evento il 12 agosto? Nuovo rumor

Gli insistenti rumor delle scorse settimane riguardanti Sony ed il mondo di PlayStation si sono concretizzati nell'annuncio dell'ultimo State of Play, che ha avuto come momenti salienti il full reveal di Death Stranding Director's Cut e la nuova presentazione del gameplay di Deathloop.

Sono in tanti però ad aspettarsi un evento dalla maggiore importanza da parte del colosso nipponico, che da diverso tempo non torna a mostrare giochi attesi come God of War Ragnarok e Gran Turismo 7. Secondo l'insider QuimSix, che aveva già correttamente anticipato l'arrivo di un evento Sony per l'8 luglio, la compagnia non tarderà ancora molto prima di tornare a mostrare le punte di diamante della lineup PlayStation 5.

Secondo quanto dichiara la fonte, la nuova edizione della PlayStation Experience (o qualunque sarà il nome scelto da Sony per l'ipotetico evento) si terrà il 12 agosto. Si tratta della stessa data avanzata da Roberto Serrano, che però sappiamo non essere sempre affidabile in quanto a pronostici.

Sfortunatamente, non sappiamo altro al riguardo, e non ci rimane che attendere eventuali conferme o smentite da parte di Sony. Jim Ryan, nel frattempo, ha confermato che PlayStation punterà sempre alla produzione di giochi eccellenti, e che non si accontenterà di titoli "passabili".