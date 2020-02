Sony guadagna 12.48 miliardi di dollari dal PlayStation Network

Che il volume d'affari generato dal PlayStation Network per Sony fosse piuttosto elevato non era un segreto per nessuno, ma come sempre sono i numeri che ci permettono di capire meglio la situazione, e in effetti il PSN si è dimostrato una vera e propria gallina dalle uova d'oro per il colosso giapponese.

Dai dati emersi su ResetEra infatti, si evince che quest'ano Sony abbia guadagnato un totale di 12.48 miliardi di dollari dalle vendite digitali, un risultato assolutamente straordinario. 9.28 milioni sono infatti stati generati dal PlayStation Store, con la vendita di giochi, edizioni speciali, contenuti aggiuntivi e microtransazioni. Ulteriori 3.20 miliardi sono poi arrivati tramite le sottoscrizioni a servizi come PlayStation Now e PlayStation Plus.

Sony aveva già diffuso i dati relativi agli abbonamenti, rivelando che attualmente ci sono circa 38.8 milioni di utenti che hanno una sottoscrizione attiva, praticamente un terzo della base installata di PlayStation 4, per cui è più che logica l'attenzione che l'azienda sta ponendo alla transizione verso PS5 (a proposito, sapevate che Sony ha aperto il sito ufficiale di PlayStation 5?).

Insomma, Il PlayStation Network è una macchina da soldi, e se il successo di Sony dovesse continuare anche con la next-gen, i suoi numeri non faranno che crescere.