Sony guarda alla Corea, dopo NCSoft e Shift Up ci sono altre collaborazioni in arrivo?

La scorsa primavera il quotidiano coreano MTN ha parlato di una Sony interessata a possibili collaborazioni con publisher e studi locali, cosa poi effettivamente avvenuta come dimostra ad esempio l'annuncio della partnership tra PlayStation e NCSoft.

Ma non solo perché negli ultimi giorni lo studio coreano Shift Up è diventato un second party di Sony ed è attualmente al lavoro sull'attesissimo Stellar Blade. Ma Sony avrebbe già contatti con altre realtà coreane per dare vita a nuove collaborazioni, un piano questo fortemente voluto da Jim Ryan per espandersi sul mercato cinese e coreano e per "portare PlayStation oltre le console."

Non a caso, NCSoft dovrebbe essere impegnata su Horizon MMO, progetto non ancora annunciato ma leakato negli scorsi anni. Come detto, Sony avrebbe messo gli occhi anche su altre aziende coreane come NeoWiz, Enisoft, Pearl Abyss e Com2uS.

Negli ultimi mesi NeoWiz è salita agli onori della cronaca per Lies of P, Pearl Abyss è autore di giochi come Black Desert e Crimson Desert mentre Com2uS è autrice di tanti giochi mobile di successo per iPhone e dispositivi Android. Sony guarda sempre di più al mercato PC e mobile e in tal senso le collaborazioni con publisher e studi coreani potrebbero rivelarsi vincente per avere successo in questo segmento di business.