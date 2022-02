Sony guarda al futuro: pubblicherà 10 GaaS e giochi live service entro il 2026

Durante l'ultima conferenza con gli analisti, il CFO di Sony Corporation Hiroki Totoki ha confermato che la compagnia sta lavorando a 10 giochi "Live Service" da pubblicare entro il 2026 a testimonianza di come Sony guardi con interesse a questo tipo di prodotti.

Totoki conferma che Bungie sta lavorando "ad una grande nuova IP" e che la compagnia sfrutterà l'esperienza degli autori di Destiny per entrare nel mercato dei giochi live e dei Games As A Service (Gaas). Non è chiaro se Bungie stia sviluppando un gioco di questo tipo (anche se le probabilità sono ovviamente elevate) mentre da rumor e speculazioni sembra che Naughty Dog stia sviluppando un gioco live service per PS5.

Bungie dal canto suo continuerà anche a supportare Destiny 2 e al tempo stesso come detto fornirà tecnologie ed esperienze agli altri studi della famiglia PlayStation. Purtroppo non ci sono dettagli sui team al lavoro sui prossimi GaaS targati PlayStation Studios, la rete di studi della compagnia è piuttosto vasta e diverse compagnie interne potrebbero essere intente a sperimentare con questo tipo di contenuti.

Il piano di pubblicazione non è stato reso noto con Totoki che ha parlato genericamente di 10 giochi live in arrivo entro il 2026, dunque con una media annua piuttosto sostenuta, ipotizzando che il primo prodotto di questo tipo possa arrivare già nel 2022.