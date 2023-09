Sony è stata hackerata? La compagnia sta investigando per far luce sull'accaduto

Nei giorni scorsi il gruppo Ransomed.vc ha affermato di aver violato i sistemi di sicurezza di Sony Corporation, il team dichiara di "aver compromesso tutti i sistemi informatici dell'azienda" e di essere ora in possesso di una buona quantità di dati riservati.

Ransomed.vc ha anche diffuso in rete una piccolissima parte dei dati trafugati, secondo CyberSecurity Connect si tratterebbe di circa 6.000 file rubati, a quanto pare però il materiale in questione non conterrebbe informazioni particolarmente sensibili e inoltre la quantità di file trafugati sembra essere molto bassa, sopratutto se rapportiamo il numero alle roboanti dichiarazioni di Ransomed.vc.

Il gruppo hacker fa sapere che Sony non ha voluto pagare per riavere indietro i dati e dunque questi sarebbero ora all'asta. L'azienda giapponese ha commentato la vicenda con una nota diffusa tramite le pagine di IGN USA: "Stiamo investigando sulla situazione, al momento non abbiamo commenti da fare a riguardo."

Una dichiarazione piuttosto stringata da parte di Sony, non ci resta dunque che attendere l'esito delle investigazioni per capire se il presunto furto includa anche dati personali e se in qualche modo anche l'ecosistema PlayStation sia finito vittima dell'attacco di Ransomed.vc. Al momento, ribadiamo, la società sta lavorando per fare luce sull'accaduto e dunque non ci sono notizie certe su quanto sia realmente successo.