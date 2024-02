Sony: l'horror di Firesprite e Horizon multiplayer ancora in sviluppo, per Jason Schreier

Sony ha deciso di apportare un sostanzioso taglio al personale, decisione che ha comportato la chiusura di London Studio e che andrà ad intaccare diversi suoi studi interni e i loro progetti videoludici. Tra questi ultimi non sono coinvolti l'horror game di Firesprite e Horizon multiplayer, stando a quanto riporta Jason Schreier.

Il giornalista di Bloomberg ha riferito che Twisted Metal per PS5 è stato ormai cancellato, con il progetto che avrebbe dovuto proporre un'esperienza live service basata sulla storica IP di Sony. Fortunatamente, sembra che invece Project Heartbreak, così come è conosciuto internamente il nuovo gioco horror di Firesprite, sia sopravvissuto alle recenti decisioni di Sony. Schreier è intervenuto su reddit per specificare che non si tratta necessariamente di una nuova IP, dunque al momento non è dato sapere se si tratterà di un franchise già affermato o di una proprietà intellettuale completamente originale.

L'insider e giornalista videoludico ha in seguito confermato anche che Horizon multiplayer è ancora in via di sviluppo, e che quindi i licenziamenti in casa Guerrilla Games non hanno intaccato i lavori sul progetto. Pur non facendone esplicito riferimento, Guerrilla ha ufficiosamente confermato di star lavorando ad Horizon multiplayer, tuttavia la software house olandese non si è ancora sbottonata su quelle che saranno le caratteristiche del gioco.