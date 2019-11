Sony e Intelligenza Artificiale: aperta Sony AI, previste applicazioni in ambito gaming

I vertici di Sony hanno annunciato l'apertura di un'organizzazione dedicata appositamente allo sviluppo e alla ricerca nel settore dell'Intelligenza Artificiale.

Quest'ultima prende ufficialmente il nome di Sony AI e vede uffici stabilirsi in territorio statunitense, europeo e giapponese. Il colosso nipponico annuncia che la mission dell'organizzazione sarà quella di "scatenare la creatività e l'immaginazione umana tramite AI". Inizialmente, le attività di Sony AI si concentreranno su tre progetti principali, in altrettante aree di interesse, ovvero:

Gaming ;

; Imaging & Sensing;

Gastronomia;

"L'adozione di nuove tecnologie AI sviluppate tramite questi progetti di punta - dichiara Sony - sarà fondamentale per rafforzare ulteriormente il valore del business Sony in ambito gaming e sensor nel corso dei prossimi anni". Alla guida globale del progetto Sony AI è stato posto Hiroaki Kitano (Presidente e CEO, Sony Computer Science Laboratories, Inc.; Corporate Executive, Sony Corporation), mentre Peter Stone sarà responsabile del ramo americano.



Ad ora, il colosso industriale giapponese non ha offerto ulteriori dettagli in merito, ma desta sicuramente interesse il riferimento alle attività di Sony AI connesse al settore gaming. In attesa di scoprire se le ricerche della nuova organizzazione avranno implicazioni in ambito console PlayStation, segnaliamo che la futura ammiraglia di casa Sony è al centro di nuovi rumor, legati a prezzo e data di uscita di PS5 e al possibile lancio di Gran Turismo 7.