Sony intende evolvere PS Now ed il PSN in vista dell'arrivo di PlayStation 5

Il mercato dei videogiochi verte inesorabilmente verso la sponda digitale, nel mentre il definitivo avvento del gaming in streaming basato sulle tecnologie cloud sembra farsi sempre più imminente.

Non desta molto scalpore, quindi, che Sony (nonché Microsoft) voglia costruire il proprio futuro nell'industria videoludica puntando forte su questi due aspetti. A testimoniare il fatto che ci avviciniamo ad un'epoca di cambiamenti, un nuovo annuncio di lavoro della compagnia nipponica lascia ben intuire come il PlayStation Network ed il PlayStation Now (che a quanto pare potrebbe sbarcare molto presto in Italia) costituiranno due arti essenziali di quella che sarà l'infrastruttura di PlayStation 5.

Sony si dichiara alla ricerca di Senior Network Operations Engineer il cui compito sarà quello di realizzare "servizi robusti, a bassa latenza destinati ai giocatori di tutto il mondo iscritti a PlayStation Now", il servizio di gaming on-demand non troppo dissimile dal modello offerto da Xbox Game Pass (con PS Now è però possibile giocare anche in streaming). Un passaggio molto interessante dell'annuncio, specifica che il candidato aiuterà Sony nella costruzione della "colonna portante della PlayStation di prossima generazione".

Viene inoltre richiesto uno Staff Software Engineer che si occuperà invece di arricchire il PlayStation Network con nuovi servizi che andranno ad assecondare il crescente aumento degli iscritti alla piattaforma.

Al momento, è difficile dire se Sony deciderà di puntare tutto sullo streaming già a partire dalla next-gen. La compagnia potrebbe decidere di lanciare una console tradizionale con lettore ottico ed affiancarla ad una piattaforma interamente dedicata al gaming in cloud. Tuttavia, si tratta solo di congetture, non ci resta che attendere che PlayStation 5 venga ufficialmente svelata da parte di Sony.