Sony intende puntare sul cloud gaming per il futuro di PlayStation

Ci avviciniamo sempre più all'arrivo della prossima generazione videoludica, e le compagnie - ed in particolare le platform holder - incominciano a concentrare i propri sforzi ed investimenti verso quello che sarà il futuro dell'industria.

Pubblicando un nuovo annuncio di lavoro, Sony si è dichiarata alla ricerca di nuovo personale che possa occuparsi del cloud computing e del cloud gaming su console PlayStation. In particolare, è richiesto un ingegnere estremamente esperto in grado di realizzare sistemi di rete volti alla proposta di contenuti digitali.

Non è ancora chiaro se costituirà parte integrante della next-generation, ma sappiamo che Sony ha già sperimentato il cloud gaming con PlayStation Now, che permette di giocare in streaming a svariati titoli PS3 e PS4 su PC. Microsoft, nel frattempo, sembra intenzionata a lanciare una console unicamente incentrata sul gioco in streaming privo di lettore ottico (oltre che estreanea alla linea Scarlett, ovvero alle vociferate piattaforme next-gen del colosso di Redmond), e non è da escludersi che Sony non decida di fare altrettanto con una console che andrebbe ad affiancare PlayStation 5.

A proposito di PS5, è stato recentemente scovato online un nuovo brevetto risalente allo scorso agosto che sembrerebbe suggerire l'arrivo di un Dualshock 5 dotato di un proiettore olografico.