Sony Interactive Entertainment acquista la compagnia Audiokinetic

Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver acquisito Audiokinetic, compagnia specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di soluzioni audio per l'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento.

L'accordo sarà finalizzato il 31 gennaio, con questa acquisizione Sony Interactive Entertainment entrerà in possesso di numerosi brevetti e tecnologie legate al comparto audio con l'obiettivo di migliorare ulteriormente questo aspetto dell'ecosistema PlayStation, da segnalare come Audiokinetic continuerà comunque ad operare in maniera indipendente, fornendo strumenti, software, licenze e middleware audio ad altri studi di sviluppo (anche esterni a Sony Corporation), publisher e compagnie cinematografiche.

Fondata a Montreal nel 2000, Audiokinetic ha collaborato alla realizzazione del comparto sonoro di oltre 500 giochi l'anno per PC, console casalinghe e portatili, mobile, VR/AR e progetti di intrattenimento per grandi e piccole compagnie.