Sony Interactive Entertainment aprirà un nuovo studio in Malesia nel 2020

Nuova manovra di espansione per i Worldwide Studios: Sony Interactive Entertainment ha annunciato che aprirà uno studio di sviluppo in Malesia nel 2020, il nuovo team di occuperà di fornire manodopera e supporto per i progetti degli studi interni del publisher.

YB Tuan Gobind Singh Deo, Ministro delle Comunicazioni e Multimedia della Malesia, si è detto entusiasta di questa notizia, un segnale positivo per la crescita e lo sviluppo dell'industria artistica nel paese, l'obiettivo è che altre realtà possano seguire una strada simile offrendo una concreta possibilità di crescita ai talenti locali.

Anche Jim Ryan è soddisfatto di questa nuova apertura, che contribuirà a posizionare la Malesia sulla mappa mondiale dei videogiochi, inaugurando di fatto una nuova realtà per il paese. Al momento lo studio non produrrà giochi in autunomia limitandosi a fornire le proprie competenze artistiche ai vari team dei Worldwide Studios di Sony (ora diretti da Hermen Hulst di Guerrilla), non è escluso però che in futuro le cose possano cambiare.

Questo è un periodo di grandi manovre per Sony, la compagnia si sta preparando all'arrivo di PlayStation 5 e nelle ultime settimane abbiamo assistito a cambi al vertice, come l'addio di Shawn Layden e il cambio di ruolo di Shuhei Yoshida.