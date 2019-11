Sony: avvistato in Brasile brevetto per una cartuccia da gaming PlayStation!

Il portale olandese Let's Go Digital ha portato all'attenzione del pubblico un interessante avvistamento, legato ad un brevetto recentemente depositato da Sony Interactive Entertainment.

La registrazione è avvenuta in Brasile, presso l'Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), nel corso del 2019, ed ha per protagonista una "cartuccia da gioco". Secondo quanto riportato, la definizione del design dell'oggetto sarebbe opera di Yujin Morisawa, attivo presso il Corporate Design Center di Sony Interactive Entertainment con il ruolo di Senior Art Director. Nel corso di quindici anni di carriera nella compagnia, Morisawa sarebbe già stato responsabile dei prodotti legati al marchio PlayStation. Su di questa particolare "Cartuccia da gioco", il brevetto non sembra offrire molti dettagli: in calce potete tuttavia osservare un'immagine riportata da Let's Go Digital. Ad ora, non sembra chiaro quale potrebbe essere l'eventuale utilizzo immaginato da Sony Interactive Entertainment per questa nuova cartuccia da gaming. Del resto, come spesso accade, il brevetto potrebbe non celare in sé alcuna reale intenzione di produzione, commercializzazione od utilizzo da parte dell'azienda.



In chiusura, vi ricordiamo che i vertici del colosso videoludico hanno recentemente annunciato il nuovo responsabile dei Worldwide Studios, che si occuperà in futuro di gestire le attività dei team di sviluppo interni. È stata inoltre annunciato che Shuhei Yoshida guiderà un nuovo progetto in Sony, legato alla realtà di sviluppo indipendente.