Sony Interactive Entertainment: cambi al vertice alla guida del brand PlayStation

ha annunciato una serie di cambi al vertice di Sony Interactive Entertainment a partire dal primo aprile 2018. Jim Ryan assumerà così il controllo die Sony Japan/Asia, oltre a continuare a guida la divisione europea di

Ryan lavorerà con il presidente di Sony Interactive Entertainment John Kodera con l'obiettivo di rendere ancora più forte e popolare il brand PlayStation. Anche Shawn Layden, attuale presidente di Sony Interactive Entertainment America, lascerà il suo ruolo per concentrarsi nella guida di Sony Worldwid Studios.

L'obiettivo di Sony Corporation è quello di far crescere il brand PlayStation in alcuni territori chiave e di mantenere la leadership ottenuta in questi anni. Ricordiamo che dal primo aprile anche Kaz Hirai abbandonerà il suo ruolo di CEO lasciando il posto a Kenichiro Yoshida.