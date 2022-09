Sony Interactive Entertainment: cambi al vertice in Giappone, Masayasu Ito si dimette

Cambiamenti in vista ai piani alti di Sony Interactive Entertainment: dal primo ottobre, Masayasu Ito abbandona il suo ruolo di direttore rappresentativo e vicepresidente della compagnia. Ito verrà sostituito da Lin Tao, attuale direttore e vicepresidente di SIE.

Kiichiro Urata, responsabile delle relazioni tra Sony Interactive Entertainment e gli editori partner in Asia, ricoprirà dal primo ottobre il ruolo di direttore della compagnia.

Per quanto il nome di Masayasu Ito non sia molto popolare, la sia figura è stata certamente importante in quanto negli anni ha contributo allo sviluppo di hardware come PlayStation 5 e PlayStation VR. Ito è entrato in Sony Interactive Entertainment nell'aprile 2008 dopo aver passato gli undici anni precedenti in Sony Corporation.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Masayasu Ito abbandona il suo ruolo per sopraggiunti limiti di età, con l'obiettivo di godersi la pensione e la famiglia, la decisione non sarebbe dunque dovuta a contrasti interni o a presunti cambiamenti operativi in Sony Interactive Entertainment Japan. Il ruolo di Ito verrà ricoperto dal primo ottobre da Lin Tao, dirigente con anni di esperienza in Sony Corporation e che continuerà a portare avanti il lavoro svolto da Masayasu Ito in questi anni.

Recentemente Sony ha inaugurato la divisione PlayStation Mobile per poter dedicare maggiori attenzione e risorse a questo segmento di mercato in continua espansione.