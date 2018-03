Sony Interactive Entertainment registra un nuovo brevetto relativo alla retrocompatibilità

L'insider Tidux ha condiviso su Twitter un brevetto registrato recentemente dae apparentemente ideato da, responsabile dell'architettura di PlayStation 4.

Il brevetto in questione non è molto chiaro al momento ma sembra che Sony sia intenzionata ad implementare la retrocompatibilità in futuro, non necessariamente su PlayStation 4. Alcune teorie vorrebbero il brevetto legato a PlayStation 5, la prossima console della casa di Kyoto potrebbe essere retrocompatibile con i giochi PS4 ma non è escluso che SIE possa offrire la possibilità di far girare i giochi Playstation 3 su PlayStation 4 e PS4 Pro.

Gli scenari possibili sono molti, le certezze decisamente poche, l'unica riguarda l'esistenza del brevetto registrato recentemente presso l'ufficio brevetti americano. Cosa ne pensate? Vi siete già fatti una idea a riguardo? Ricordiamo che Sony ha recentemente annunciato una riorganizzazione interna che andrà a colpire tutte le divisioni mondiali di PlayStation, con l'obiettivo di ottimizzare lo sviluppo e la produzione di giochi AAA First Party.