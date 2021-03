Sony Interactive Entertainment: tanti cambiamenti alla struttura dirigenziale

In vista delle grandi sfide che attendono Sony nel corso della generazione videoludica appena iniziata, i vertici del tecnologico giapponese annunciano un'importante riorganizzazione della struttura dirigenziale di Sony Interactive Entertainment.

Dalle pagine del blog di SIE.com, i rappresentanti della divisione gaming di Sony annunciano dei cambiamenti significativi alla propria struttura dirigenziale in funzione di quella che viene descritta come "un'operazione volta a proseguire la strada di crescita e di innovazione intrapresa da Sony Group Corporation e Sony Interactive Entertainment".

Oltre all'immutata posizione di leadership affidata a Jim Ryan, sono davvero tante le modifiche che Sony ha deciso di attuare per promuovere e fornire altri incarichi aziendali alle proprie figure chiave di SIE. Eccovi allora tutte le persone interessate da questa riorganizzazione:

John (Tsuyoshi) Kodera - da Deputy President di SIE a Sony Group Corporation, con un ruolo di responsabilità per la strategia di Sony sulla trasformazione digitale di ogni settore del Gruppo

- da Deputy President di SIE a Sony Group Corporation, con un ruolo di responsabilità per la strategia di Sony sulla trasformazione digitale di ogni settore del Gruppo Hideaki Nishino - promosso a SVP della Platform Experience per supervisionare la crescita dell'infrastruttura di rete tra ricerca e sviluppo. Nishino riferirà direttamente a Jim Ryan

- promosso a SVP della Platform Experience per supervisionare la crescita dell'infrastruttura di rete tra ricerca e sviluppo. Nishino riferirà direttamente a Jim Ryan Michael Pattison - da VP delle Relazioni Globali con le Terze Parti a SVP del Platform Planning and Management. Continuerà a gestire i rapporti con i partner videoludici di Sony e riferirà del suo operato a Nishino

- da VP delle Relazioni Globali con le Terze Parti a SVP del Platform Planning and Management. Continuerà a gestire i rapporti con i partner videoludici di Sony e riferirà del suo operato a Nishino Kazuhiko Takeda - l'attuale vicepresidente e CFO di SIE andrà in pensione nel giugno del 2021

- l'attuale vicepresidente e CFO di SIE andrà in pensione nel giugno del 2021 Lin Tao - VP di Sony Corporation, entrerà a far parte di SIE come SVP della divisione Finanza, Sviluppo Aziendale e Strategia.

In ragione di queste ricollocazioni nello scacchiere dirigenziale delle branche videoludiche di Sony, anche il board direttivo di SIE verrà modificato per accogliere Masayasu Ito come Direttore Rappresentante e Vice Presidente, Lin Tao come Direttore e Vice Presidente e Takeshi Shibata come Direttore.