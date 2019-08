Sony ha interrotto la produzione di PS4 in Brasile dopo il taglio al prezzo

Stando a quanto dichiarato dai colleghi brasiliani del portale MenuPS4, il 26 agosto Sony ha ufficialmente interrotto la produzione di PlayStation 4 in Brasile. La notizia è arrivata subito dopo il taglio di prezzo operato dalla compagnia giapponese alla console, a PlayStation VR e ai suoi accessori.

D'ora in avanti, i videogiocatori del paese sudamericano potranno acquistare PlayStation 4 al prezzo 2399 real (519 euro circa) invece di 2599 real (562 euro circa). Cifre elevatissime per i nostri standard, ma non per quelli brasiliani, dove la console ha sempre avuto un costo molto alto. Il taglio è stato reso possibile dall'abbassamento delle tasse imposte a Sony dal Governo Federale Brasiliano.

Come mai la compagnia giapponese ha anche deciso di interrompere la produzione di PlayStation 4 e degli altri dispositivi in Brasile? Al momento non risultano disponibili informazioni ufficiali in merito, ma secondo MenuPS4 i motivi andrebbero ricercati proprio nella riduzione delle tasse. Probabilmente, adesso a Sony conviene molto di più importare la console dall'estero, piuttosto che produrla in loco.

A proposito della console: lo sapevate che PS4 ha raggiunto quota 100 milioni di unità distribuite in tutto il mondo?