Sony investe $2,1 miliardi nello sviluppo dei videogiochi, con focus sui live service

Stando a quanto riporta Nikkei, Sony intende investire l'ingente somma di 2,13 miliardi di dollari nella ricerca e nello sviluppo di nuovi videogiochi entro la fine dell'anno fiscale 2024. L'investimento assomma al 60% della spesa in Ricerca & Sviluppo compagnia tutta, superando persino le quote dedicate a semiconduttori ed elettronica.

I dettagli interessanti non terminano qui, poiché l'obiettivo di Sony è quello di indirizzare la maggior parte di quei 2,13 miliardi verso i videogiochi live service, un settore nel quale, come rimarca Nikkei, non è ancora riuscita a sfondare. Parlando di percentuali, il colosso giapponese punta a riversare nello sviluppo di Games-as-a-Service (GaaS) il 55% dell'intero budget dedicato a PS5 nell'anno fiscale 2024, quota che salirà al 60% nell'anno fiscale 2026.

I piani di Sony non ci colgono alla sprovvista, dal momento che sono in moto già da diversi anni. L'acquisizione di uno studio esperto in materia come Bungie, ultimata nel maggio del 2022 per 3,7 miliardi di dollari, rientra nel medesimo piano generale, che tra l'altro prevede la pubblicazione di almeno 12 videogiochi a sviluppo continuo entro la fine dell'anno fiscale 2025.

Si tratta di un cambio di rotta considerevole per una compagnia che negli ultimi due decenni ha costruito la propria reputazione e il suo successo su esperienze single player dai forti connotati narrativi, come God of War, Uncharted, The Last of Us, Horizon e Ghost of Tsushima, giusto per citarne alcuni.

Tra i GaaS di PlayStation già noti ricordiamo The Last of Us Multiplayer di Naughty Dog (che al momento pare navigare in acque burrascose), Horizon Multiplayer (citato giusto oggi da Guerrilla), un gioco di combattimento online fantasy di PlayStation London Studio e le nuove IP AAA di Bungie, Deviation Games, Firewalk Studios ed Haven Studios.