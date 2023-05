Sony investirà di più in videogiochi ed entertainment: divisione finanziaria in vendita

Nel corso di un recente briefing finanziario, il Chief Operating Officer Hiroki Totoki ha fatto sapere che Sony si sta preparando a vendere ingenti quote della sua divisione finanziara per supportare i futuri grandi investimenti nel mondo dei videogiochi, dell'entertainment e dell'elettronica di consumo.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, il colosso giapponese valuterà la fattibilità del suo piano e cercherà di metterlo in atto già nel corso dell'attuale anno fiscale. L'obiettivo è quello scorporare il Sony Financial Group Inc., vendendo a società terze gran parte delle sue quote e mantenendo per sé solamente il 20% delle azioni. In questo modo, Sony manterrebbe il controllo e il nome della divisione finanziaria, donandole al tempo stesso l'indipendenza dalla casa madre e libertà nella raccolta del denaro.

Sony si è lanciata nel mondo bancario nel 2001, mentre nel 2004 ha istituito il Sony Financial Group, che al giorno d'oggi gestisce la Sony Bank, una delle poche banche esclusivamente online in Giappone. La divisione non ha tuttavia mai contribuito in maniera decisa all'utile operativo del colosso, inoltre negli ultimi anni Sony ha spostato il suo focus sul mondo dell'intrattenimento, che comprende ovviamente anche i videogiochi.

La decisioni di Sony è stata accolta di buon grado dagli analisti. Damian Thong dell'agenzia Macquarie, ad esempio, ritiene che "l'enfasi strategica di Sony sul settore dell'intrattenimento e la massimizzazione del valore delle sue proprietà intellettuali nell'ambito dei videogiochi, del cinema e della musica saranno ben accolte dagli investitori".

Vendendo la divisione finanziare, Sony farà casa e potrà investire maggiormente anche nel mondo dei videogiochi, un strategia che potrebbe portare all'acquisizioni di nuovi studi, come tra l'altro ha già lasciato intendere Totoki a fine aprile.