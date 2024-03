Sony INZONE Buds, gli auricolari da gaming in offerta su Amazon Italia

Su Amazon Italia i nuovissimi INZONE Buds Auricolari per gaming True Wireless con Noise Cancelling di Sony sono in promozione, ideati per noi videogiocatori e compatibili ovviamente anche con PS5 e PC, scopriamoli assieme.

INZONE Buds sono i nuovissimi auricolari di Sony con latenza estremamente ridotta, lunga durata della batteria e con una serie di features studiate per noi videogiocatori. INZONE Buds sono il frutto di una collaborazione tra Fnatic Pro-Player ed il team di sviluppo INZONE, dal loro lavoro sono nati questi auricolari wireless senza compromessi in termini di qualità, con Noise Cancelling e audio spaziale personalizzato in base all'orecchio che le utilizza, per una qualità e realismo senza precedenti.

Su Amazon al momento sono acquistabili in due colori differenti, nere o bianche, quelle bianche sono in promozione a 191 euro, la versione nera è acquistabile al prezzo di listino di 199 euro. Di seguito i link per acquistarle:

Grazie al nuovo processore L1 a bassissimo consumo energetico, gli auricolari godono di una durata della batteria fino a 12 ore di utilizzo continuativo o 24 ore se riposte nella loro confezione di ricarica, garantendoci un utilizzo con il massimo confort anche per lunghe sessioni di gioco.