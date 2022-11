Sony INZONE M3 per PC e PS5: al via i preordini per il monitor da gaming

A pochi mesi di distanza dall'annuncio di Sony INZONE M9 e M3, per il colosso tecnologico giapponese è giunto il momento di aprire ufficialmente i preordini per il modello M3 della nuova famiglia di monitor da gaming ad altissime prestazioni per PC e PlayStation 5.

Il monitor INZONE M3 da 27 pollici con risoluzione Full HD offre a tutti gli appassionati di videogiochi l'opportunità di fruire i propri titoli più amati a 240Hz con 1ms di GtG e refresh rate variabile. La grande adattabilità e versatilità promessa da Sony si riflette anche nella scheda delle specifiche, dalla quale emerge il pieno supporto all'Auto KVM Switch (Auto USB Switch) per controllare fino a due PC con un singolo mouse, tastiera o headest connesso al monitor.

Nella dotazione software e hardware del modello M3 della famiglia di pannelli INZONE di Sony non mancano poi le regolazioni per l'inclinazione e l'altezza sulla scocca posteriore, i LED personalizzabili, le tecnologie HDMI 2.1 e G-SYNC, la funzione Black Equalizer per esaltare i dettagli nelle ombre e, infine, l'FPS Game Picture Mode, che ottimizza il contrasto per rendere maggiormente visibili gli avversari e i dettagli più minuti della scena renderizzata a schermo nelle condizioni di luce più disparate.

In attesa di condividervi tutti i dettagli e i link per effettuare il preordine del modello M3 di INZONE, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione del monitor Sony INZONE M9.