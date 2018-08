Sony Japan ospiterà un PlayStation LineUp Tour il 10 settembre, dedicato ai giochi PS4

Sony Interactive Entertainment Japan ospiterà un "PlayStation LineUp Tour" il 10 settembre, un evento dal vivo dedicato ai nuovi giochi in arrivo su PlayStation 4. La trasmissione andrà in onda in diretta a partire dalle 11:30 italiane.

L'evento stesso sarà "ambientato in un vasto universo che rappresenta il mondo PlayStation", invitando gli spettatori a "partecipare come membri dell'equipaggio di un'astronave a forma di DualShock 4, viaggiando attraverso vari pianeti" mentre osservano i nuovi video tratti dagli ultimi giochi per PlayStation 4.

Anche se non è stato menzionato in modo specifico, probabilmente questo PlayStation LineUp Tour si presenterà come l'evento pre-Tokyo Game Show 2018, dandoci un antipasto delle novità che verranno annunciate durante la fiera giapponese in programma al Makuhari Messe di Chiba dal 20 al 23 settembre prossimi.

Nell'attesa, ricordiamo che fino al 25 agosto resteranno aperti i cancelli della GamesCom 2018: in questa pagina potete seguire tutte le novità annunciate in diretta da Colonia.