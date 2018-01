Sony Japan pubblica un trailer musicale dedicato alla lineup PS4 del 2018

ha pubblicato un nuovo trailer musicale dedicato ai principali titoli per PlayStation 4 in arrivo nel 2018. Il filmato, della durata complessiva di oltre 4 minuti, è visionabile in cima alla notizia.

Numerosi i titoli di maggior richiamo in arrivo su PlayStation 4 nel corso del 2018: nel trailer è possibile scorgere Monster Hunter World, Dragon Ball FighterZ, Detroit Become Human, Dissidia Final Fantasy NT, Hokuto Ga Gotoku, Ni Ko Kuni 2: Revenant Kingdom, Shadow of the Colossus Remastered e altro ancora, per quello che si preannuncia un anno ricco di esclusive e titoli multipiattaforma molto promettenti.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.