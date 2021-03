Sony Japan Studio: il character designer di Gravity Rush lascia lo studio

Dal primo aprile Sony Japan Studio subirà una ristrutturazione interna che porterà l'azienda giapponese a focalizzarsi sul Team ASOBI (autori di Astro's Playroom e Astro Bot Rescue Mission), una decisione che ha portato in questi mesi all'abbandono di numerose figure chiave dello studio.

Dopo Masami Yamamoto, Masaaki Yamagiwa, Teruyuki Toriyama, Keiichiro Toyama, Kazunobu Sato e Junya Okura anche Shunsuke Saito lascia Sony Japan Studio a partire da oggi, mercoledì 31 marzo. Saito ha lavorato come character designer per Gravity Rush e Gravity Rush 2, oltre ad essere il direttore artistico di quest'ultimo progetto.

Sony Japan Studio è stato fondato nei primi anni '90 per sviluppare giochi per PlayStation, con l'obiettivo di supportare il colosso giapponese al suo debutto nel mercato delle console. Negli ultimi anni il team ha lavorato su produzioni come Bloodborne (con FromSoftware), The Last Guardian, Everybody's Golf VR e Gravity Rush e Gravity Rush 2, dal primo aprile lo studio continuerà a esistere ma con una nuova forma e i dipendenti verranno inglobati in Team ASOBI mentre tutte le attività legate a localizzazione, gestione delle IP e collaborazioni con altri studi verranno gestiti da PlayStation Studios.

Team ASOBI resta comunque un assets importante per Sony Corporation anche alla luce del grande successo riscosso da Astro's Playroom e Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR.