Sony, Jim Ryan: 'nessuno giocava ai videogame in Medio Oriente prima di PlayStation'

Il mese di ottobre si è aperto con la pubblicazione di una lunga intervista a Jim Ryan sulle pagine di GamesIndustry. Tra dichiarazioni legate alla line-up di giochi PlayStation 5 e al futuro della next gen Sony, il dirigente di SIE ha condiviso anche un'affermazione divenuta oggetto di un acceso dibattito.

Nel ripercorrere la storia del brand PlayStation, il volto di Sony ha nello specifico evidenziato il ruolo rivestito dal marchio nipponico nel rendere il gaming una passione globale. "Abbiamo aperto mercati che in precedenza non avevano mai avuto alcun tipo di cultura del gaming. - ha affermato Jim Ryan - In Medio Oriente, le persone non non avevano mai giocato a videogiochi prima di PlayStation. La Russia aveva un mercato videoludico minuscolo prima di PlayStation. La Spagna aveva un'industria videoludica molto piccola prima di PlayStation".

Una dichiarazione che è stata contraddetta da molti addetti ai lavori, tra critici e autori videoludici. Una replica ufficiale è ad esempio arrivata dalle pagine di IGN Medio Oriente, mentre anche gli sviluppatori attivi nell'area hanno commentato la vicenda. Tra questi, troviamo ad esempio Rami Ismail, che ha posto l'accento su come l'area mediorientale avesse in verità abbracciato con passione il mondo dei videogiochi già nel corso degli Anni Ottanta, tra arcade, gaming café e le prime console Nintendo, Atari e SEGA.