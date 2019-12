Sony lancia il Calendario dell'Avvento: ecco l'iniziativa dedicata ai giocatori PS4

Con l'arrivo della prima giornata del mese di dicembre, prende ufficialmente il via il conto alla rovescia per l'inizio del periodo delle festività natalizie.

Per alleviare l'attesa, Sony PlayStation Italia ha annunciato un'iniziativa dedicata a tutti i videogiocatori PS4. Tramite i propri canali social, la compagnia ha presentato uno speciale calendario dell'avvento a tema videoludico. Sulle pagine dell'account Instagram di Sony PlayStation Italia possiamo infatti leggere: "Sta arrivando il Natale, il periodo dell’anno in cui tutti siamo più buoni con gli altri, e un po’ anche verso noi stessi. Scopri il nostro calendario dell’avvento, perché non c’è niente di meglio per un player che concedersi ogni giorno una sfida diversa in chiave PlayStation!".

Il messaggio è accompagnato da un breve video, con cui viene svelato il contenuto che si cela dietro la casella dedicata al 1 dicembre. Con quest'ultimo, il team PlayStation invita i giocatori a dedicarsi all'esplorazione del mondo di MediEvil: "Gioca le Caverne di Cristallo e scopri quale sorpresa ti aspetta in fondo al livello". Ricordiamo che le avventure di Sir Daniel Fortesque hanno fatto recentemente ritorno su PlayStation 4: ve ne ha parlato approfonditamente il nostro Giuseppe Carrabba all'interno della sua recensione di MediEvil.

Restando in tema di percorsi di avvicinamento al Natale, segnaliamo che è stata annunciata la data di inizio del Calendario dell'Avvento di GameStop.