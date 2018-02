Sony lancia My PlayStation, versione web del PSN per PC, smartphone e tablet

ha lanciato il portale, portale web accessibile da PC, Mac, smartphone e tablet che offre le stesse funzionalità del PlayStation Network, utilizzabili tramite un qualsiasi browser.

Nel momento in cui scriviamo, l'annuncio di My PlayStation è presente solamente sul PlayStation Blog giapponese ma il servizio è disponibile anche in italiano, con pieno supporto per gli account del nostro paese. Una volta effettuato il login sarà possibile visualizzare il profilo, gestire le richieste di amicizia, visualizzare l'elenco dei trofei e altro ancora.

L'obittivo di Sony è quello di aggiungere in My PlayStation tutte le funzionalità del Sony Entertainment Network, così da potermettere ai giocatori libero accesso alle varie opzioni da qualsiasi browser. Restiamo in attesa di saperne di più su questo interessante servizio.