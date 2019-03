Sony lancia il nuovo concorso PS VR Friends, carica una foto e vinci!

Sony Interactive Entertainment Italia ha lanciato il nuovo concorso PS VR Friends dedicato ai possessori del visore PlayStation VR, con in palio interessanti premi per i vincitori. Di seguito, le informazioni utili per partecipare al contest!

PS VR Friends: Come Partecipare

Partecipare al concorso è facilissimo, vi basterà andare sul sito PS VR Friends, compilare il modulo con le informazioni richieste (email e data di nascita) e caricare una foto o un video in cui giochi con PlayStation VR in compagnia dei tuoi amici. Fatto questo sarà necessario individuare una categoria che rappresenti al meglio la vostra opera tra Live the Competition, Live the Strategy, Live the Adrenaline e Live the Creativity, tra tutte le foto ed i video caricati entri il 21 aprile Sony sceglierà un vincitore per ciascuna categoria, con estrazione prevista il 19 maggio 2019.

I premi del concorso

Il vincitore della categoria Live the Adventure riceveranno un pacchetto contenente un Cofanetto Smartbox Adrenalina ed i giochi Astro Bot Rescue Mission, The Inpatient, The Persistence, Farpoint, oltre a tre mesi di abbonamento a PlayStation Plus.

Per il vincitore della sezione Live the Creativity è invece previsto un kit che include Cofanetto Smartbox Il Fascino di Venezia, i giochi Track Lab, Battlezone VR, The Inpatient e Astro Bot, oltre a tre mesi di abbonamento a PlayStation Plus.

Il miglior scatto della categoria Live the Strategy si porterà a casa invece tre mesi di iscrizione a PlayStation Plus, il Cofanetto Smartbox Pronti all'Avventura Partita Escape Room ed i giochi PlayStation VR Farpoint, Battlezone, Bravo Team e Firewall Zero Hour.

Infine, il vincitore della sezione Live the Competition si aggiudicherà un abbonamento tre mesi a PlayStation Plus e quattro giochi VR: Firewall Zero Hour, StarBlood Arena, Driveclub VR e Bravo Team, oltre al Cofanetto Smartbox Guida in Ferrari Lamborghini o Porsche all'Autodromo del Mugello.

Nota Bene: Everyeye.it non è legato in alcun modo al concorso PS VR Friends, iniziativa promossa unicamente da Sony Computer Entertainment Italia.