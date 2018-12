Sony lancia le offerte di Natale su PS4, PS4 Pro, PS VR e tanti giochi

Sony si prepara a festeggiare il Natale nel migliore dei modi con una nuova promozione dedicata a tutti i suoi principali prodotti. A partire da oggi 10 dicembre fino al 24 dicembre, presso i rivenditori aderenti all'iniziativa potrete trovare in offerta PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation VR e tantissime esclusive.

PlayStation 4 standard con hard disk da 500 GB può essere acquistata al prezzo di 199,99 euro, mentre la versione da 1TB è proposta in tre differenti bundle: con il secondo Dualshock 4, con Marvel's Spider-Man oppure con FIFA 19, tutti in vendita a 249,49 euro. PlayStation 4 Pro è invece in offerta a 299,99 euro.

Lo Starter Kit di PlayStation VR, comprendente il visore, la PlayStation Camera e PS VR Worlds, è acquistabile a 179,99 euro. Il ben più corposo PlayStation VR Mega Pack è invece proposto a 219,99 euro. Oltre a PS VR Worlds, include anche Astro Bot: Rescue Mission, DOOM VFR, The Elder Scrolls V: Skyrim VR e WipEout Omega Collection. Sono scontati anche i singoli giochi per la realtà virtuale. Astro Bot: Rescue Mission, Firewall: Zero Hour e Farpoint sono infatti acquistabili a soli 9,99 euro.

In aggiunta a ciò, fino al 3 gennaio saranno in offerta anche molte esclusive per PlayStation 4, tra le quali sono comprese: Marvel's Spider-Man (39,99 euro), God of War (29,99 euro), Gran Turismo Sport (19,99 euro), Detroit: Become Human (19,99 euro), Shadow of the Colossus (19,99 euro) e Horizon Complete Edition (29,99 euro).

C'è davvero l'imbarazzo della scelta, sia per i giocatori già in possesso di una console o di un visore, che potranno espandere la propria libreria a prezzo ridotto, sia per coloro che non sono ancora entrati nel mondo PlayStation. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa promozionale e sui rivenditori aderenti, vi invitiamo a consultare questa pagina.