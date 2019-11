Sony lancia PlayStation Academy, un quiz a premi per veri appassionati

Sapete tutto, ma proprio tutto, sul mondo PlayStation e sulle sue esclusive? Allora non lasciatevi sfuggire l'occasione di partecipare a PlayStation Academy, una simpatica iniziativa grazie alla quale potrete vincere degli esclusivi premi.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, PlayStation Academy è un nuovo quiz a premi che consiste in una serie di domande riguardanti 10 dei titoli più rappresentativi del brand. Coloro i quali risponderanno correttamente a tutte le 50 domande avranno l'opportunità di vincere uno dei seguenti premi in palio:

Un viaggio studio a Londra con l’accesso a un corso di inglese e visita agli studi di sviluppo di Media Molecule

Una console PlayStation 4 Pro Limited Edition

Un Mega Pack Playstation VR

Gli utenti avranno inoltre due diversi modi per poter aderire all'iniziativa: il primo consiste nel rispondere correttamente alle domande proposte e il secondo, invece, nel pubblicare alcune foto sulla piattaforma che raffigurino il giocatore o abbiano come tema centrale uno dei titoli protagonisti dei quiz.

I premi per chi parteciperà tramite la pubblicazione di foto sono invece questi:

50 card PS Store del valore unitario di € 10,00;

26 card PS Store del valore unitario di € 20,00;

10 card PS Store del valore unitario di € 50,00;

4 card PS Store del valore unitario di € 100,00;

5 abbonamenti PlayStation Plus di 12 mesi del valore unitario di € 59,99;

5 abbonamenti PlayStation Now di 12 mesi del valore unitario di € 59,99.

Il concorso sarà valido da oggi, 20 novembre 2019, al 10 aprile 2020 sul sito ufficiale. Ogni 2 settimane verranno proposte 5 domande su un gioco diverso e, rispondendo correttamente a tutto, parteciperete automaticamente all'estrazione a premi (scoprirete immediatamente l'esito).

A proposito di domande, sapevate che Sony ha lanciato anche un questionario per scoprire cosa desiderano gli utenti per PlayStation 5?