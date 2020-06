Sony lancia il PlayStation Bug Bounty Program: premi fino a $50.000!

Sony Interactive Entertainment ha appena annunciato PlayStation Bug Bounty Program, un programma pubblico che punta a coinvolgere la community al fine di identificare le vulnerabilità di PlayStation 4 e PlayStation Network.

"Crediamo che lavorando con la community attiva nell'ambito della ricerca per la sicurezza saremo in grado di fornire ai giocatori un luogo più sicuro per giocare. Abbiamo stretto un accordo con HackerOne, che ci aiuterà in questo programma, e adesso invitiamo tutti i ricercatori del campo della sicurezza informatica, i giocatori e chiunque altro a testare la sicurezza di PlayStation 4 e PlayStation Network".

Coloro che riusciranno ad identificare delle falle nella sicurezza saranno ricompensati con un premio in denaro, il cui valore varierà in base alla criticità riscontrata. I premi per le vulnerabilità critiche di PlayStation 4 arrivano fino a 50 mila dollari, mentre quelle del PlayStation Network fino a 3.000 dollari, secondo lo schema allegato in basso.

Fino ad oggi, operazioni di questo tipo erano state condotte in collaborazione con compagnie private. Sony, tuttavia, riconosce la bravura di alcuni membri della community, pertanto ha deciso di rendere il programma pubblico. Maggiore informazioni sono disponibili a questo indirizzo.