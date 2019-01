Sony lancia un sondaggio e chiede consigli ai giocatori su PlayStation 5

Mentre non c'è ancora niente di ufficiale su PlayStation 5, Sony ha lanciato un interessante sondaggio che fa capire quanto siano effettivamente al lavoro per far sì che la nuova console di punta del colosso giapponese incontri il favore degli utenti.

Sembra infatti che sia stato inviato un sondaggio ad alcuni utenti selezionati, con il quale l'azienda starebbe cercando suggerimenti sulle feature da aggiungere in futuro sui propri sistemi. Nonostante non venga mai nominata direttamente PS5, è chiaro che l'opinione degli utenti sul gaming su console serva a Sony per capire come dare agli utenti ciò che davvero desiderano dalla nuova macchina.

Nelle righe introduttive del questionario si legge infatti: "Questo ci aiuterà a pianificare il futuro di PlayStation e migliorare l'esperienza di tutti i nostri giocatori". Se si pensa alla decisione di Sony di non partecipare al prossimo E3 per via dell'assenza di novità da mostrare, può davvero significare che il colosso giapponese stia davvero cercando di raccogliere tutte le idee possibili prima di rendere ufficiale la nuova ammiraglia.

Il lavoro su PlayStation 4 si è rivelato tutto sommato più che positivo, nonostante l'insoddisfazione mai celata di una fetta dell'utenza per la mancanza di retrocompatibilità, ad esempio. Così come sono in molti a sperare in nuovi e migliori modi per l'implementazione di PlayStation VR, ed alcuni rumor vociferano di un redesign del controller Dual Shock...