Sony lancia ufficialmente il sito Giochi PlayStation per PC

Dopo i rumor circolati nella giornata di ieri, che volevano il debutto di un Launcher per PC dedicato esclusivamente alle esclusive PlayStation per PC, Sony ha fatto la sua mossa, sebbene sia diversa da quella che in molti attendevano.

Il gigante giapponese ha infatti appena aperto una nuova sezione sul suo sito ufficiale, denominata testualmente Giochi PlayStation per PC. Il nuovo portale si pone come un punto d'ingresso al mondo delle esclusive della casa che negli ultimi anni hanno invaso piattaforme digitali come Steam ed Epic Games Store. Ad oggi, ricordiamo, sono disponili Predator Hunting Grounds, Helldivers, Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War e il recentissimo Marvel's Spider-Man Remastered, mentre in futuro sono attesi anche Marvel's Spider-Man: Miles Morales (in arrivo nell'autunno del 2022) e Uncharted: Raccolta Eredità dei Ladri (in arrivo entro la fine dell'anno).

Il portale include anche una comoda sezione FAQ, nella quale vengono offerte delle risposte alle domande più frequenti dei giocatori che si approcciano per la prima volta al mondo PlayStation su PC. Ad esempio, "Serve un account PSN per giocare ai giochi PlayStation su PC?" (risposta: no) oppure "Posso utilizzare un controller DualSense per giocare ai giochi PlayStation su PC?" (risposta: sì, tramite una connessione cablata, mentre le funzioni specifiche del controller e la connettività wireless variano da titolo a titolo). Ne saprete di più visitando in prima persona il sito Giochi PlayStation per PC.