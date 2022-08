Sony lavora al Launcher PC di esclusive PlayStation? Le ultime da Tom Warren

La scoperta di riferimenti all'account PSN nella versione PC di Marvel's Spiderman continua a tenere banco sui principali siti e forum di settore. Stando a quanto ipotizzato dal giornalista Tom Warren, Sony starebbe lavorando a un Launcher PC a cui accedere tramite PSN per giocare alle esclusive PlayStation Studios.

Per il noto redattore di The Verge, infatti, gli indizi nascosti tra le pieghe del codice di Marvel's Spider-Man Remastered su PC sembrerebbero suggerire proprio l'imminente approdo su ecosistema Windows di un Launcher ufficiale di Sony che, sulla falsariga di client come il Rockstar Launcher, dovrebbe garantire l'accesso "privilegiato" ai porting PC dei videogiochi sviluppati dalle sussidiarie dei PlayStation Studios.

L'ipotesi del Launcher PC di PlayStation, d'altronde, sembra corroborare le teorie rimbalzate in rete nei mesi scorsi alla scoperta degli annunci di lavoro sulla versione PC del PlayStation Network pubblicati dal colosso tecnologico giapponese.

Gestendo le proprie uscite PC attraverso un Launcher sganciato dai client di terze parti, Sony potrebbe infatti massimizzare le entrate derivanti dalle vendite dei porting dei propri titoli più importanti su ecosistema Windows e, tramite l'integrazione e la sincronizzazione con il PSN, garantire funzionalità come il cross-buy in maniera non troppo dissimile da quanto proposto da Microsoft con l'ormai consolidata iniziativa Xbox Play Anywhere.

Un potenziale Launcher PC di PlayStation potrebbe così accogliere titoli del calibro di Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War e il già citato Spider-Man Remastered, oltre a gettare le basi per i futuri arrivi su PC di Uncharted Legacy of Thieves Collection, Marvel's Spider-Man Miles Morales e The Last of Us Parte 1.