Sony al lavoro su PlayStation Vita 2? Jeff Grubb ridimensiona le aspettative dei giocatori

A inizio settimana si è parlato molto di un nuovo hardware Sony in arrivo, forse una nuova PlayStation portatile, ipotizzavano alcuni. Tom Henderson ha confermato che la compagnia giapponese sta lavorando ad un nuovo dispositivo da gioco oltre a PS5 Slim, PS5 PRO e PS6 ma Jeff Grubb ridimensiona le aspettative.

Il giornalista e leaker fa sapere di essere in viaggio per Super Nintendo World ma di aver letto i report su "PlayStation Vita 2" tuttavia invita il pubblico a ridurre l'hype perché le sue fonti parlano semplicemente di un dispositivo per il Cloud Gaming in streaming e dunque non di una vera e propria nuova console portatile come PSP o PlayStation Vita.

E del resto anche Microsoft sembra intenzionata a lanciare Xbox Series Y, una console portatile Cloud non ancora annunciata ma che secondo giornalisti come Jez Corden esisterebbe in forma di prototipo, con alcuni dettagli ancora da definire prima di un lancio sul mercato.

Chissà quindi che anche Sony non voglia percorrere questa strada, con la prossima tappa del gaming in mobilità che passerà probabilmente dal Cloud e dallo streaming per entrambe le compagnie. E voi cosa ne pensate di un dispositivo di questo tipo? Sony ha davvero bisogno di lanciare un simile device oppure no?