Sony al lavoro su PS6 e PlayStation Vita 2 con AMD? Moore's Law is Dead dice di sì

Secondo il canale YouTube Moore's Law is Dead, Sony sarebbe al lavoro su due nuovi hardware basati su architettura AMD. Questi nuovi hardware sarebbero rispettivamente PlayStation 6 e udite udite, PlayStation Vita 2.

Lo YouTuber si lancia poi in una serie di indiscrezioni ipotizzando presunte caratteristiche tecniche di PlayStation 5 PRO, PS6 e PlayStation Vita 2, ma questa è la parte meno interessante del video poiché le informazioni diffuse sono solamente speculazioni personali prive di fonti a supporto.

L'unica certezza, ammette Moore's Law is Dead, è che Sony avrebbe stretto (o starebbe per stringere) una partnership con AMD, con quest'ultima che fornirà i componenti necessari per equipaggiare le nuove console del colosso giapponese.

E se la futura uscita di PlayStation 6 non è una sorpresa (del resto anche Hideo Kojima sta lavorando ad un nuovo gioco di spionaggio next-gen esclusivo per PlayStation) lo è decisamente di più sentir parlare di una nuova console portatile targata Sony.

Dopo l'esperienza con PlayStation Vita e la poco fruttuosa incursione nel mondo del mobile gaming con la linea Xperia, Sony sembra aver rallentato la sua corsa per quanto riguarda il gioco in mobilità, con la stessa PlayStation Portal che di fatto non può essere definita una console portatile.

Lo YouTuber conferma che una nuova console portatile Sony è nelle primissime fasi di sviluppo, interessante l'ipotesi legata al fatto che questo dispositivo portatile possa essere in realtà un modello della famiglia PlayStation 6 rivolto principalmente al mercato giapponese, così da offrire una alternativa rispetto alla console domestica in un paese dove le console portatili e il gioco su smartphone la fanno ormai da padrone.

Sarà davvero così? Ipotesi interessanti ma ribadiamo come per ora non ci sia assolutamente nulla di confermato.