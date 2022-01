Sony al lavoro su uno scanner 3D che permette di ricreare oggetti reali nei videogiochi

I movimenti di Sony presso l'ufficio brevetti generano sempre tantissimo interesse, dal momento che rappresentano una vera e propria finestra sul futuro, sebbene molti dei progetti registrati non siano destinati a concretizzarsi nella realtà.

A pochi giorni dalla presentazione di PlayStation VR2, avvenuta nel corso del CES 2022 di Las Vegas, è emerso un nuovo brevetto pensato per la Realtà Virtuale. Il documento è datato 23 giugno 2021, ma alcuni problemi rilevati dall'ufficio brevetti hanno fatto slittare il processo di approvazione. La tecnologia progettata dagli ingegneri di Sony permette di scannerizzare degli oggetti del mondo reale per riprodurli all'interno di un videogioco in virtual reality, creando così un ambiente VR interattivo. Lo schema allegato al documento, che potete visionare in calce a questa notizia, mostra ad esempio la riproduzione di una lampada all'interno del videogioco: il processo, in ogni caso, per poter essere completato richiede una scannerizzazione a 360°. Non basta quindi fotografare l'oggetto, bisogna inquadrarlo da tutti i lati. La tecnologia è senza dubbio interessante e in grado di ispirare un'ampia varietà di applicazioni: chissà se diventerà mai realtà!

Di recente, il colosso giapponese ha depositato dei brevetti per un nuovo controller PlayStation per dispositivi mobili, una tecnologia per il potenziamento dello streaming di PlayStation Now e un sistema di upscaling simile a NVIDIA DLSS. Tra quelli che si sono "avverati", figurano il brevetto per le cover di PlayStation 5 (che verranno effettivamente lanciate a partire di questo mese) e un progetto per il miglioramento della funzione Tornei (annunciata ufficialmente da Jim Ryan al CES 2022).