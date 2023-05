Sony al lavoro su una serie animata basata su un gioco PlayStation?

A quanto pare PlayStation Productions starebbe lavorando ad una nuova serie animata basata su una IP Sony, un progetto cross-mediale che andrebbe ad affiancarsi ai film di Uncharted e Gran Turismo e alle serie TV di The Last of Us, Twisted Metal, God of War e Horizon.

A rivelarlo è il leaker e insider oecuf0, che in passato ha leakato numerose serie poi effettivamente diventate realtà. Secondo le sue fonti, una IP PlayStation starebbe diventare una serie animata ma non ci sono altri dettagli in merito, da notare come oecuf0 utilizzi il termine "anime" che da noi è strettamente legato all'animazione giapponese ma che negli Stati Uniti utilizzano come contrazione del termine "Animation" comprendendo così anche prodotti animati di produzione occidentale.

Le possibilità sono molte, da Sly Cooper a Jak & Daxter a Ratchet & Clank, passando perché per Horizon, God of War, The Last of Us, Gravity Rush o Uncharted. Sono certamente tante le IP di PlayStation che potrebbero ben adattarsi ad una trasposizione animata, perché non Sackboy, per esempio?

Negli ultimi anni produzioni come Cyberpunk Edgerunners, League Of Legends Arcane e Castlevania su Netflix hanno riscosso un discreto successo e PlayStation Productions vuole espandere i suoi orizzonti tuffandosi anche nel settore dell'animazione tradizionale e in computer grafica.