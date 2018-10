Sony al lavoro su un tablet pensato per giochi e contenuti multimediali in streaming?

Dopo aver riportato i commenti di Kenichiro Yoshida sulla nuova console Sony, il Financial Times rilancia con una indiscrezione che vorrebbe la compagnia giapponese al lavoro su un tablet pensato principalmente per la riproduzione di giochi e contenuti multimediali in streaming.

Stando al Financial Times Sony starebbe pianificando la produzione di un tablet "capace di connettersi a più dispositivi, dal momento che lo streaming dei contenuti è diventato sempre più diffuso e la compagnia vuole avere una maggior sinergia tra i giochi e la divisione cinematografica", parole che farebbero pensare ad device con focus specifico sullo streaming di videogiochi e film.

Al momento l'indiscrezione deve essere presa con le dovute precauzioni, Sony Corporation non ha infatti conferma nulla a riguardo, il CEO dell'azienda si è limitato a dichiarare che "a questo punto, un nuovo hardware è necessario", riferendosi però probabilmente a PlayStation 5, sebbene il nome in questione non sia mai stato citato direttamente nel corso dell'intervista. Il dispositivo in questione potrebbe essere una risposta a Project xCloud di Microsoft? Lo scopriremo in futuro...